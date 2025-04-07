ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии больницу в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

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Он уточнил, что речь идёт о медицинском учреждении в прифронтовом городе Каменка-Днепровская.

«Здесь на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться, так как подключены к аппаратам ИВЛ», - написал Балицкий.

Губернатор добавил, что «пострадавших среди работников больницы и пациентов нет».

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в городе медицинское учреждение пострадало при обстрелах со стороны ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: губернатор Московской области Андрей Воробьев
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