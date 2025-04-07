ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии больницу в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что речь идёт о медицинском учреждении в прифронтовом городе Каменка-Днепровская.
«Здесь на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться, так как подключены к аппаратам ИВЛ», - написал Балицкий.
Губернатор добавил, что «пострадавших среди работников больницы и пациентов нет».
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в городе медицинское учреждение пострадало при обстрелах со стороны ВСУ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru