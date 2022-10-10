ВСУ обстреляли белгородское село Конопляновка из ракетного комплекса «Точка-У»

«Наши ПВО сработали, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали. Все оперативные службы уже находятся на месте», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, Гладков сообщил об обстреле Шебекино, в результате которого погибла 74-летняя женщина.

«Есть разрушения, по предварительным данным повреждены 3 частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте», — добавил губернатор.

