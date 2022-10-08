В Белгородской области под обстрел ВСУ попали города Грайворон и Шебекино и хутор
Города Грайворон и Шебекино, а также хутор Тополи Белгородской области обстреляли боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). За сутки Белгородскую области с украинской стороны четыре раза. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
ВСУ обстреляли окраины Шебекино.
«Есть повреждение линии электропередач. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Представители власти, спасатели и правоохранители уже работают на месте.
А в городе Грайворон в результате обстрела ВСУ разрушения произошли в центре – снаряд попал в закрытый детский сад.
«Место оцеплено. По предварительным данным пострадавших среди мирных жителей нет. Глава округа Геннадий Бондарев и оперативные службы находятся на месте», - отметил Гладков.
По его словам, в хуторе Тополи после атаки ВСУ также нет пострадавших.
«Повреждены 2 жилых дома. В одном выбиты окна, в другом разрушены несущая стена и кровля», - отметил белгородский губернатор.
По данным главы региона, на месте ЧП находятся глава поселения и оперативные службы.
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