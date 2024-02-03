ВСУ обстреляли белгородское село Дроновка

Украиснкая сторона обстреляла белгородское село Дроновка Грайворонского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области

По его словам, в результате обстрела был поврежден один жилой дом, в котором выбило окна. Никто из людей не пострадал, отметил Гладков.

Ранее село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская областьВСУУкраина

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