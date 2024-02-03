ВСУ обстреляли белгородское село Дроновка
3 февраля 202413:42
Украиснкая сторона обстреляла белгородское село Дроновка Грайворонского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела был поврежден один жилой дом, в котором выбило окна. Никто из людей не пострадал, отметил Гладков.
Ранее село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru