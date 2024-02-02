Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области

По его словам, обошлось без пострадавших, однако были обесточены пять населённых пунктов региона: Графовка, Поповка, Ново-Репяховка, Прилесье и Демидовка.

«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», - написал глава области.

Ранее Гладков заявил, что украинская армия атаковала село Тишанка, в результате был поврежден инфраструктурный объект связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

