Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Краснояружского района.
По его словам, обошлось без пострадавших, однако были обесточены пять населённых пунктов региона: Графовка, Поповка, Ново-Репяховка, Прилесье и Демидовка.
«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», - написал глава области.
Ранее Гладков заявил, что украинская армия атаковала село Тишанка, в результате был поврежден инфраструктурный объект связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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