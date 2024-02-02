Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Краснояружского района.

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По его словам, обошлось без пострадавших, однако были обесточены пять населённых пунктов региона: Графовка, Поповка, Ново-Репяховка, Прилесье и Демидовка.

«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ», - написал глава области.

Ранее Гладков заявил, что украинская армия атаковала село Тишанка, в результате был поврежден инфраструктурный объект связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьВСУОбстрел

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