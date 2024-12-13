ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области, погиб человек

Два украинских беспилотника атаковали пассажирскую маршрутку в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Владимира Сальдо.

Над Владимирской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

По его словам, в результате украинского удара погиб один человек. Еще двое человек получили ранения.

Сальдо уточнил, что этой маршруткой регулярно пользуются местные жители, добираясь до работы или школы.

Ранее стало известно, что российские военные за неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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