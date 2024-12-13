Над Владимирской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
13 декабря 202408:48
Четыре беспилотника ВСУ ликвидировали во Владимирской области, передает Минобороны.
«В период с 5.05 до 5.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили дроны над территорией Владимирской области.
Ночью 13 декабря военные сбили 13 украинских БПЛА в Курской, Белгородской, Ростовской, Липецкой областях, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru