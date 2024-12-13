Над Владимирской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Над четырьмя регионами России сбили 13 беспилотников за ночь Украина получит от США новую военную помощь на $500 млн Госдума запретит иноагентам получать доходы от недвижимости, аренды и вкладов ВТБ рассказал о мошенничестве с виртуальными клонами карт Обувь для собаки — незаменимая вещь для прогулок с животным в городе зимой