ВСУ обстреливают два района Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулезмин сообщил о массированном обстреле Петровского и Кировского районов города.

В частности, в Петровском районе по улице Лохтина обнаружены мины ПФМ-1 «Лепесток». Кулемзин в своем Telegram-канале призвал жителей Донецка не покидать укрытий и быть осторожными.

Ранее в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.


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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Военная ОперацияДонецкДонбассВСУ

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