ВСУ обстреливают два района Донецка
3 мая 202320:10
Мэр Донецка Алексей Кулезмин сообщил о массированном обстреле Петровского и Кировского районов города.
В частности, в Петровском районе по улице Лохтина обнаружены мины ПФМ-1 «Лепесток». Кулемзин в своем Telegram-канале призвал жителей Донецка не покидать укрытий и быть осторожными.
Ранее в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru