ВСУ нанесли удары по трем районам Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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По его словам, под обстрел попали Глушковский, Кореневский и Суджанский районы. Пострадавших нет.

В селе Кульбаки Глушковского района повреждены линии электропередачи и газовая труба. В селе Троицкое Кореневского района пострадали три домовладения, а в Николаево-Дарьино Суджанского района поврежден один дом.

Старовойт пообещал оказать помощь в восстановлении имущества.

В ночь с 23 на 24 февраля силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в небе над Тульской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
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