ВСУ нанесли удары по трем районам Курской области

По его словам, под обстрел попали Глушковский, Кореневский и Суджанский районы. Пострадавших нет.

В селе Кульбаки Глушковского района повреждены линии электропередачи и газовая труба. В селе Троицкое Кореневского района пострадали три домовладения, а в Николаево-Дарьино Суджанского района поврежден один дом.

Старовойт пообещал оказать помощь в восстановлении имущества.

В ночь с 23 на 24 февраля силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в небе над Тульской областью, передает «Радиоточка НСН».

