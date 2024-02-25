ВСУ нанесли удары по трем районам Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, под обстрел попали Глушковский, Кореневский и Суджанский районы. Пострадавших нет.
В селе Кульбаки Глушковского района повреждены линии электропередачи и газовая труба. В селе Троицкое Кореневского района пострадали три домовладения, а в Николаево-Дарьино Суджанского района поврежден один дом.
Старовойт пообещал оказать помощь в восстановлении имущества.
В ночь с 23 на 24 февраля силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в небе над Тульской областью, передает «Радиоточка НСН».
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