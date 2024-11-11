ВСУ нанесли удары по селу Новая Таволжанка и хутору Балки

Украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка и хутор Балки в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

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По его словам, в результате украинского обстрела никто не пострадал.

В Новой Таволжанке в результате прямого попадания снаряда разрушена часть двухквартирного жилого дома, а также повреждена газовая труба. В хуторе Балки в результате атаки украинского беспилотника огнем уничтожен частный дом.

Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ в жилом доме Белгорода начался пожар, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов
ТЕГИ:Белгородская областьОбстрелВСУУкраина

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