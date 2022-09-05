ВСУ нанесли удар по специальному корпусу Запорожской АЭС
Украинские войска нанесли удар по спецкорпусу Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба администрации города Энергодара.
В сообщении говорится, что артиллерийские удары были зафиксированы также по коммуникационному перекрытию правее спецкорпуса и бетонному ограждению.
«Повреждена ёмкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока. Пострадавших нет... технологическому процессу угрозы нет», - добавили в пресс-службе.
Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что один из артиллерийских снарядов, которые пустили украинские войска, попал в энергоблок Запорожской АЭС, сообщает «Свободная пресса».
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