ВСУ нанесли удар по специальному корпусу Запорожской АЭС

В сообщении говорится, что артиллерийские удары были зафиксированы также по коммуникационному перекрытию правее спецкорпуса и бетонному ограждению.

«Повреждена ёмкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока. Пострадавших нет... технологическому процессу угрозы нет», - добавили в пресс-службе.

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что один из артиллерийских снарядов, которые пустили украинские войска, попал в энергоблок Запорожской АЭС, сообщает «Свободная пресса».