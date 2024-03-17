ВСУ нанесли удар по сахарному заводу в курском поселке Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию сахарного завода в поселке Теткино Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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«Зафиксированы прилеты на территории сахарного завода», - сообщил губернатор.

Информации о повреждениях нет. По словам Старовойта, Теткино подвергается обстрелам со стороны Украины на протяжении всего дня 17 марта.

В пяти домовладениях повреждены фасады, кровли и окна. Собственникам окажут помощь в восстановлении имущества.

В результате обстрела Белгорода со стороны Украины днем 17 марта один человек погиб и 11 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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