ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Токмаке
25 апреля 202419:07
Украинские войска обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«По предварительным данным, пострадали не менее трех человек», - уточнил губернатор.
По словам Балицкого, на место прибыли оперативные службы. Ведутся аварийно-спасательные работы.
Ранее в результате обстрела Токмака со стороны украинских войск погибли шесть человек, около 20 получили тяжелые ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru