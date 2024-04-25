ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Токмаке

Украинские войска обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В Запорожье российские войска повредили объект инфраструктуры

«По предварительным данным, пострадали не менее трех человек», - уточнил губернатор.

По словам Балицкого, на место прибыли оперативные службы. Ведутся аварийно-спасательные работы.

Ранее в результате обстрела Токмака со стороны украинских войск погибли шесть человек, около 20 получили тяжелые ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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