ВСУ атаковали храм в Курской области

Украинский FPV-дрон атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Хомутовского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В Курской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

По его словам, в результате в здании были повреждены остекление и крыша, также зафиксировано задымление без возгорания.

«К счастью, погибших и пострадавших нет», - написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что всё, что было разрушено в Курской области, будет восстановлено, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Александр ХинштейнСпецоперацияПроисшествиеВСУКурская Область

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