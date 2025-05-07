ВСУ атаковали храм в Курской области
7 мая 202514:38
Украинский FPV-дрон атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Хомутовского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате в здании были повреждены остекление и крыша, также зафиксировано задымление без возгорания.
«К счастью, погибших и пострадавших нет», - написал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что всё, что было разрушено в Курской области, будет восстановлено, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru