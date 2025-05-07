ВСУ атаковали храм в Курской области

По его словам, в результате в здании были повреждены остекление и крыша, также зафиксировано задымление без возгорания.

«К счастью, погибших и пострадавших нет», - написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что всё, что было разрушено в Курской области, будет восстановлено, сообщает RT.

