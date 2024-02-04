ВСУ нанесли удар по белгородскому селу Демидовка
4 февраля 202418:57
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демидовка Краснояружского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
При обстреле никто не пострадал. Повреждена крыша и хозпостройка частного домовладения.
Осколками снарядов посекло трубу газопровода и два автомобиля. На месте работают аварийные службы, сообщил глава региона.
Накануне ВСУ обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. Одно частное домовладение получило повреждения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доходы Суэцкого канала упали почти на 50% из-за атак хуситов
- Рэпер Matrang заявил, что хочет из Таиланда домой к маме
- ВСУ нанесли удар по белгородскому селу Демидовка
- Эстония предложила Еврокомиссии усилить контроль за Telegram
- Власти Польши предупредили о возможном обострении на восточной границе
- Россиянка Александрова уступила в финале теннисного турнира в Австрии
- Актер Алексей Агапов ушел из жизни через день после своего 50-летия
- Россельхознадзор ограничил импорт цветов из Эквадора
- Политический бандитизм: В Москве отреагировали на планы ЕС в отношении замороженных активов РФ
- Спасатели достали 10 человек из-под завалов пекарни в Лисичанске
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru