ВСУ нанесли удар по белгородскому селу Демидовка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Демидовка Краснояружского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое

При обстреле никто не пострадал. Повреждена крыша и хозпостройка частного домовладения.

Осколками снарядов посекло трубу газопровода и два автомобиля. На месте работают аварийные службы, сообщил глава региона.

Накануне ВСУ обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. Одно частное домовладение получило повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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