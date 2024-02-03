Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Белгородское село осталось без электричества после обстрела ВСУ

В результате инцидента никто не пострадал, однако специалисты обнаружили повреждения на территории сельхоз предприятия. Там при обстреле пробило кровлю одного из корпусов.

Ранее село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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