Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое
3 февраля 202414:19
Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
В результате инцидента никто не пострадал, однако специалисты обнаружили повреждения на территории сельхоз предприятия. Там при обстреле пробило кровлю одного из корпусов.
Ранее село Долгое Валуйского городского округа Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru