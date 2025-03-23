ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в центре Горловки

По его словам, в результате украинской атаки пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Градоначальник отметил, что две пострадавшие девочки находятся не в тяжелом состоянии.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону и районах области ввели режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

