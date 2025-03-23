ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в центре Горловки
23 марта 202520:28
Украинская сторона нанесла удар беспилотником по многоквартирному дому в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, в результате украинской атаки пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Градоначальник отметил, что две пострадавшие девочки находятся не в тяжелом состоянии.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону и районах области ввели режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru