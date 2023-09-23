Генерал ВСУ назвал Токмак минимальной целью для «успешного» наступления

«Токмак — это цель-минимум», - заявил генерал.

В то же время Тарнавский отметил, что погода может создать серьезные препятствия для дальнейшего наступления Киева. Командующий заявил о возможных проблемах с тяжелой техникой, однако назвал такие риски маловероятными: ВСУ продвигаются «в основном без техники».

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев перебрасывает стратегические резервы на Ореховское направление и копит силы для новой волны наступления, где попытается вклиниться в первую линию обороны и прорваться к Токмаку.

