Генерал ВСУ назвал Токмак минимальной целью для «успешного» наступления

Минимальным требованием для «успешного» контрнаступления ВСУ стало бы взятие Токмака в Запорожской области. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью CNN.

Рогов: ВСУ перебрасывает резервы под Работино, копя силы для нового наступления

«Токмак — это цель-минимум», - заявил генерал.

В то же время Тарнавский отметил, что погода может создать серьезные препятствия для дальнейшего наступления Киева. Командующий заявил о возможных проблемах с тяжелой техникой, однако назвал такие риски маловероятными: ВСУ продвигаются «в основном без техники».

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев перебрасывает стратегические резервы на Ореховское направление и копит силы для новой волны наступления, где попытается вклиниться в первую линию обороны и прорваться к Токмаку.

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ФОТО: РИА Новости
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