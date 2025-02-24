ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки
24 февраля 202509:43
Украинская сторона нанесла артиллерийский удар по центру Горловки (ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, было зафиксировано прямое попадание в квартиру.
В результате украинского обстрела пострадали три человека.
Ранее ВСУ попытались атаковать территорию Тульской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru