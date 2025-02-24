ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки

Украинская сторона нанесла артиллерийский удар по центру Горловки (ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько.

За сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 200 военных и РСЗО MLRS

По его словам, было зафиксировано прямое попадание в квартиру.

В результате украинского обстрела пострадали три человека.

Ранее ВСУ попытались атаковать территорию Тульской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Иван Приходько
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