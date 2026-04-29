Над Россией за ночь уничтожили 98 украинских БПЛА

Почти сто беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России дежурные средства ПВО. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 28 апреля до 07:00 мск 29 апреля... перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областях, а также над территорией Крыма.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 29 апреля БПЛА уничтожили в четырех районах региона, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
