ВСУ возводят оборонительную линию в Черниговской области на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что подразделения украинской государственной специальной службы транспорта строят оборонительные сооружения в Семеновском районе области. Их возводят по рубежу Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи.

По словам собеседника агентства, бойцы группировки войск «Север» наносят удары по этим инженерным подразделениям.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинское командование использует наемников из Мексики для формирования штурмовых групп, пишет 360.ru.

