Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с самонокаутом каратиста
Попытки Европейского союза справиться с энергетическим кризисом можно сравнить с каратистом с черным поясом, который нокаутирует себя самого, сообщают «Известия» со ссылкой на спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева.
Политик прикрепил видео, на котором мужчина в форме для занятий карате с черным поясом бьет головой о дощечки, в результате чего нокаутирует сам же себя и падает вниз. «Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом», — указал Дмитриев.
Ранее Дмитриев предложил Швеции обратиться к России за авиатопливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
