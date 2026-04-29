Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с самонокаутом каратиста

Попытки Европейского союза справиться с энергетическим кризисом можно сравнить с каратистом с черным поясом, который нокаутирует себя самого, сообщают «Известия» со ссылкой на спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева.

Дмитриев предрек Великобритании и ЕС энергетический коллапс в мае

Политик прикрепил видео, на котором мужчина в форме для занятий карате с черным поясом бьет головой о дощечки, в результате чего нокаутирует сам же себя и падает вниз. «Посмотрите до конца, чтобы понять, как ЕС борется с энергетическим кризисом», — указал Дмитриев.

Ранее Дмитриев предложил Швеции обратиться к России за авиатопливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоЕвросоюзКирилл Дмитриев

Горячие новости

Все новости

партнеры