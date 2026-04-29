СМИ: Подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся
Коул Аллен, подозреваемый в попытке покушения на американского президента Дональда Трампа, был задержан после того, как споткнулся, сообщает CBS News.
По данным телеканала, после этого силовики навалились на него, обезоружили и сняли с него одежду для проверки на наличие взрывчатки. При себе у злоумышленника обнаружили дробовик, ножи и пистолет. При этом, один из правоохранителей открыл огонь по Аллену, но он никаких ранений не получил.
Инцидент произошел в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. После звуков стрельбы Трампа и его супругу эвакуировали, сам президент позже сообщил, что он и его команда не пострадали, а подозреваемый был задержан. Суд в Вашингтоне постановил оставить под стражей Аллена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся
