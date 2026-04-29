СМИ: Подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся

Коул Аллен, подозреваемый в попытке покушения на американского президента Дональда Трампа, был задержан после того, как споткнулся, сообщает CBS News.

Белый дом назвал стрельбу на приеме попыткой покушения на Трампа

По данным телеканала, после этого силовики навалились на него, обезоружили и сняли с него одежду для проверки на наличие взрывчатки. При себе у злоумышленника обнаружили дробовик, ножи и пистолет. При этом, один из правоохранителей открыл огонь по Аллену, но он никаких ранений не получил.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. После звуков стрельбы Трампа и его супругу эвакуировали, сам президент позже сообщил, что он и его команда не пострадали, а подозреваемый был задержан. Суд в Вашингтоне постановил оставить под стражей Аллена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
