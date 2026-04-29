РАН: Демографические проблемы нельзя решить за счет мигрантов или стимулирования рождаемости

Демографические проблемы в России нельзя решить за счет привлечения мигрантов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на академика РАН Александра Разумова.

Онищенко: Женщины могут родить неограниченное количество детей

Также, по его словам, не помогут стимулирования рождаемости. Единственно верный путь – это повсеместное внедрение технологий здоровьесбережения. Академик предложил вернуться к массовой санаторно-курортной профилактике.

Президент Лиги здоровья наций, академик РАН Лео Бокерия заявил, что главный вызов времени – переход от медицины болезней к медицине здорового долголетия. Он указал на важность создания условий, при которых человек дольше остается активным, самостоятельным, трудоспособным, вовлеченным в жизнь семьи и общества.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переселить россиян в просторные дома и посадить цветы ради рождаемости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
