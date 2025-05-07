ВСУ нанесли 66 ударов по приграничью Брянской области за сутки

Вооруженные силы Украины нанесли не менее 66 ударов в течении суток по территории населенных пунктов в приграничных районах Брянской области. Такую статистику привел губернатор Александр Богомаз.

На местах работают оперативные и экстренные службы, а также комиссии по оценке ущерба для выплаты компенсаций. Ранее губернатор сообщил, что с вечера 6 мая над Брянщиной было сбито более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета.