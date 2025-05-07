ВСУ нанесли 66 ударов по приграничью Брянской области за сутки

Вооруженные силы Украины нанесли не менее 66 ударов в течении суток по территории населенных пунктов в приграничных районах Брянской области. Такую статистику привел губернатор Александр Богомаз.

На местах работают оперативные и экстренные службы, а также комиссии по оценке ущерба для выплаты компенсаций. Ранее губернатор сообщил, что с вечера 6 мая над Брянщиной было сбито более 140 воздушных целей, в том числе одна крылатая ракета.

В Саранске отменили занятия в учебных заведениях из угрозы БПЛА

Об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины минувшей ночью сообщили главы Мордовии, Московской, Ярославской, Тульской и Калужской областей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку девяти дронов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава Мордовии Артем Здунов объявил об отмене в Саранске занятий в школах и вузах, закрыты также детские сады. В столице республики введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

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ФОТО: Фото из соцсетей
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