Поселок Теткино в Курской области остался без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ

«Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен», — написал губернатор в Telegram.

Позже Старовойт уточнил, что основной удар пришелся на территорию агрокомплекса «Глушковский» на стыке населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи.

«Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня. Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии», — отметил глава региона, добавив, что в жилом секторе существенных повреждений нет.

