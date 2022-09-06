Поселок Теткино в Курской области остался без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ

Украинские силовики обстреляли поселок Теткино в Курской области, населенный пункт обесточен. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино

«Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен», — написал губернатор в Telegram.

Позже Старовойт уточнил, что основной удар пришелся на территорию агрокомплекса «Глушковский» на стыке населенных пунктов Теткино и Попово-Лежачи.

«Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня. Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии», — отметил глава региона, добавив, что в жилом секторе существенных повреждений нет.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУКурская Область
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