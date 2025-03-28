ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»

Вооружённые силы Украины утром 28 марта нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В ведомстве указали, что, по предварительной информации, украинская армия использовала реактивные снаряды РСЗО HIMARS.

«В результате удара произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен», - гвоорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью 28 марта российские средства ПВО уничтожили 78 украинских беспилотников, сообщает RT.

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ФОТО: Минобороны РФ / скриншот с видео
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