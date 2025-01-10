ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников над территорией РФ

Сорок украинских беспилотников перехватили и уничтожили за ночь над территорией России, передает Минобороны.

Дроны нейтрализовали дежурные средства ПВО.

«16 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БпЛА – над территориями Курской и Воронежской областей, три БпЛА – над территорией Брянской... два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Белгородской области», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что еще десять дронов сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении массированной воздушной атаки в регионе, по его словам, было нейтрализовано 16 беспилотников, пишет Ura.ru.

