ПВО уничтожила 40 украинских беспилотников над территорией РФ
Сорок украинских беспилотников перехватили и уничтожили за ночь над территорией России, передает Минобороны.
Дроны нейтрализовали дежурные средства ПВО.
«16 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, по четыре БпЛА – над территориями Курской и Воронежской областей, три БпЛА – над территорией Брянской... два – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Белгородской области», — подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве добавили, что еще десять дронов сбили над акваторией Азовского моря.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об отражении массированной воздушной атаки в регионе, по его словам, было нейтрализовано 16 беспилотников, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru