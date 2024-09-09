ВСУ дистанционно заминировали Нижний Мордок западными минами

Украинские военные дистанционно заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области противотанковыми минами иностранного производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского командира с позывным Лазарь.

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По его словам, населенный пункт заминирован полностью. «Мины немецкие противоднищевые с антеннами», — указал военнослужащий. Отмечается, что через несколько дней мины начали автоматически взрываться. За 10 минут произошло около 70 подрывов. Жертв среди местных жителей нет.

Ранее стало известно, что трое российских военнослужащих подорвались на украинской мине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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