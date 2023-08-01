ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков»
Украинские войска в ночь на 1 августа попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства на юго-западе Черного моря в 340 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, ВСУ предприняли безуспешную попытку ударить по судам тремя морскими безэкипажными катерами.
«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», — подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять свои задачи.
В ночь на 25 июля украинские силы пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов», применив два морских безэкипажных катера, напоминает Ura.ru. Техника противника была уничтожена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет
- В Минобороны Украины признали рост проблемы уклонения от мобилизации в ВСУ
- Володин: Киев торгует украинскими детьми
- Закупки Турции из России в июне снизились до досанкционного уровня
- ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков»
- В Индии 17 человек погибли при падении строительного крана
- Экс-аналитик ЦРУ: Теракты в России ведут к преждевременной смерти Зеленского
- Герасимов проверил передовой пункт управления войск на запорожском направлении
- ОАК к 2026 году произведет 18 МС-21 и более 40 Superjet New
- В Польше заявили, что разрекламированное контрнаступление Украины не является таковым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru