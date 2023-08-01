ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков»

Как отметили в ведомстве, ВСУ предприняли безуспешную попытку ударить по судам тремя морскими безэкипажными катерами.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять свои задачи.

В ночь на 25 июля украинские силы пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов», применив два морских безэкипажных катера, напоминает Ura.ru. Техника противника была уничтожена.

