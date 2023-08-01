ВСУ безуспешно попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков»

Украинские войска в ночь на 1 августа попытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства на юго-западе Черного моря в 340 км юго-западнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Как отметили в ведомстве, ВСУ предприняли безуспешную попытку ударить по судам тремя морскими безэкипажными катерами.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять свои задачи.

В ночь на 25 июля украинские силы пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов», применив два морских безэкипажных катера, напоминает Ura.ru. Техника противника была уничтожена.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:МинобороныЧерноморский Флот РФКораблиВСУ

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