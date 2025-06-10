ВСУ обстреляли три населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удары по трем населенным пунктам Шебекинского округа Белгородской области. В результате атак были повреждены автомобили и частные дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Шебекино два грузовика получили повреждения из-за подрыва беспилотника. В селе Новая Таволжанка зафиксированы прямые попадания: снаряды пробили кровли, выбили окна и повредили заборы в двух частных домах и трех хозяйственных постройках.

В Шебекино при ударе ВСУ была ранена боец подразделения «Орлан»

Еще одна атака произошла в селе Терновое. Там FPV-дрон поразил припаркованную «Газель», в результате чего была повреждена кабина автомобиля. У одного из домов также выбиты стекла и нарушено ограждение.

По предварительной информации, среди местных жителей пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:БеспилотникиОбстрелВСУБелгородская областьШебекино

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