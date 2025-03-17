СМИ: ВСУ атакуют Ейск
17 марта 202500:01
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют Ейск, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, произошло десять взрывов над городом и в акватории Азовского моря.
По предварительным данным, беспилотники направляются в сторону военного аэродрома. В нескольких районах от звука сработала сигнализация машин. Работает ПВО.
Ранее 15 украинских БПЛА сбили над несколькими регионами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru