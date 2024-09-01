ВСУ атаковали три села в Белгородской области

Украинские войска 1 сентября атаковали три населенных пункта в Белгородской области, обошлось без пострадавших, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали город Шебекино и два села в Белгородской области

Атакам беспилотников подверглось село Мокрая Орловка Грайворонского округа. Повреждены линии электропередачи - часть населенного пункта осталась без света.

В селе Петровка беспилотник повредил остекление в социальных объекте. В населенном пункте Тишинка в результате обстрела произошел пожар в трех частных домах.

В воскресенье украинские войска нанесли удар по Белгороду. Пострадали 11 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгород

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