ВСУ атаковали три села в Белгородской области
Украинские войска 1 сентября атаковали три населенных пункта в Белгородской области, обошлось без пострадавших, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Атакам беспилотников подверглось село Мокрая Орловка Грайворонского округа. Повреждены линии электропередачи - часть населенного пункта осталась без света.
В селе Петровка беспилотник повредил остекление в социальных объекте. В населенном пункте Тишинка в результате обстрела произошел пожар в трех частных домах.
В воскресенье украинские войска нанесли удар по Белгороду. Пострадали 11 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru