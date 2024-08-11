В Курске после атаки ВСУ повреждено семь домов и два детских сада

После ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске повреждено семь домов и два детских сада, заявил журналистам мэр города Игорь Куцак на брифинге для журналистов.

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По его словам, обследовано около 100 квартир. Также повреждены отделения почты и банка, одно предприятие торговли.

Повреждено 20 машин. Из них три утрачены безвозвратно, уточнил мэр.

Минобороны России в воскресенье сообщило о предотвращении новых попыток ВСУ прорваться на территорию РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал мэра Курска Игоря Куцака
ТЕГИ:ОбстрелКурская ОбластьУкраина

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