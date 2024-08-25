Шесть человек попали в реанимацию после обстрела белгородского поселка Ракитное

После обстрела поселка Ракитное Белгородской области в ночь на воскресенье шесть человек оказались в реанимации, заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

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В тяжелом состоянии находятся восемь человек, шесть из них находятся в реанимации. Всего ранения получили 13 человек.

Пострадавших доставили в городскую больницу Белгорода №2.

Ранее в результате удара беспилотника по селу Соловьевка Белгородской области погиб мужчина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгородская область

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