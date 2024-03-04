ВСУ атаковали Шебекино дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали дроном-камикадзе окраину города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил о взрыве и обстреле в двух районах Белгородской области

По его словам, БПЛА рухнул и впоследствии сдетонировал.

«Осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что никто не пострадал.

Ранее средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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