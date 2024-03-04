ВСУ атаковали Шебекино дроном-камикадзе
4 марта 202411:33
Украинские войска атаковали дроном-камикадзе окраину города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, БПЛА рухнул и впоследствии сдетонировал.
«Осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что никто не пострадал.
Ранее средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru