ВСУ атаковали российский порт «Кавказ» в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины атаковали российский порт «Кавказ» на Черном море, сообщает оперштаб Кубани.

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Ракетный удар, предположительно из Одесской области, был нанесен по железнодорожному парому, на котором находились цистерны с топливом.

В порту начался пожар. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУПожарКраснодарский Край

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