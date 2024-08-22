ВСУ атаковали российский порт «Кавказ» в Краснодарском крае
22 августа 202417:37
Вооруженные силы Украины атаковали российский порт «Кавказ» на Черном море, сообщает оперштаб Кубани.
Ракетный удар, предположительно из Одесской области, был нанесен по железнодорожному парому, на котором находились цистерны с топливом.
В порту начался пожар. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На атакованном в порту «Кавказ» пароме находилось 30 цистерн с топливом
- Стартовали съемки сериала «Попадос»
- Более 4 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии
- Смирнов: Единовременную выплату получили более 41 тысячи жителей Курской области
- ВСУ атаковали российский порт «Кавказ» в Краснодарском крае
- С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела британского банкира Блумера и его жены
- Во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства
- Десять военкомов-коррупционеров осудили на Украине с 2022 года
- Путин посмертно наградил погибших в Курской области активистов
- СМИ: миллиардера Дмитрия Володина задержали в Нижнем Новгороде за взятку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru