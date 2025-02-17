ВСУ атаковали пять населенных пунктов Запорожской области

Украинская сторона обстреляла город Каменка-Днепровская и атаковала беспилотниками еще четыре населенных пункта Запорожской области, сообщил замглавы региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.

При обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина

По его словам, в городе слышали не менее трех взрывов. Средства ПВО РФ также работали в поселке Розовка Куйбышевского района.

Замглавы региона добавил, что дроны ВСУ атаковали село Шевченко Бердянского района и населенный пункт Бановка Приморского района, отмечают «Известия». Российские средства ПВО также сбили дрон ВСУ в Васильевке.

Ранее Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что за сутки уничтожено два пункта управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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