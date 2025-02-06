ВСУ атаковали Приморско-Ахтарск

Вооруженные силы Украины атаковали Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Mash.

ПВО сбила 68 беспилотников ВСУ и ракету «Нептун»

По словам очевидцев, они слышали пролёт минимум трёх беспилотников. По предварительным данным, цель ВСУ — военный аэродром.

По летательным аппаратам работает ПВО.

Ранее ВСУ атаковали два округа в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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