ВСУ атаковали НПЗ в Новошахтинске

Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Атаковавшие НПЗ в Краснодарском крае дроны несли заряды с поражающими элементами

Как говорят очевидцы, до этого были слышны взрывы. По предварительным данным, работала система ПВО.

Ранее на Славянском НПЗ при атаке дронов была повреждена установка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Самарин
ТЕГИ:НПЗАтакаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры