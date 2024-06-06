ВСУ атаковали НПЗ в Новошахтинске
6 июня 202402:31
Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Как говорят очевидцы, до этого были слышны взрывы. По предварительным данным, работала система ПВО.
Ранее на Славянском НПЗ при атаке дронов была повреждена установка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru