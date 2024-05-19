Атаковавшие НПЗ в Краснодарском крае дроны несли заряды с поражающими элементами
Украинские дроны, которые атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края ночью 19 мая, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков. Об этом сообщает портал «Лента новостей Краснодара» со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуарда Труднева.
По его словам, в этот раз БПЛА были больших размеров и начинены большим числом зарядов.
Труднев добавил, что сейчас на заводе подсчитывают ущерб, а представители силовых ведомств продолжают работать на месте ЧП.
19 мая на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников ВСУ, после чего предприятие приостановило работу. В результате атаки никто не пострадал. Сильных разрушений на предприятии также не было обнаружено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru