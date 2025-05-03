ВСУ атаковали Новороссийск дронами, безэкипажными катерами и ракетами
Украинские боевики пытались атаковать Новороссийск с помощью БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.
По его словам, минувшей ночью военные отражали попытки ВСУ ударить по инфраструктуре города.
«Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена», - сообщил Кравченко в Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, опасность атаки БПЛА сохраняется, работает ПВО, специалисты обследуют места происшествия.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Новороссийске из-за атаки дронов были повреждены три многоквартирных жилых дома и три резервуара на зерновом терминале, всего пострадали четыре человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru