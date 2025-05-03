ВСУ атаковали Новороссийск дронами, безэкипажными катерами и ракетами

Украинские боевики пытались атаковать Новороссийск с помощью БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, минувшей ночью военные отражали попытки ВСУ ударить по инфраструктуре города.

«Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена», - сообщил Кравченко в Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, опасность атаки БПЛА сохраняется, работает ПВО, специалисты обследуют места происшествия.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Новороссийске из-за атаки дронов были повреждены три многоквартирных жилых дома и три резервуара на зерновом терминале, всего пострадали четыре человека.

