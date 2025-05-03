В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали четыре человека

Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске.

«Повреждены три многоквартирных жилых дома... По предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка», - указал Кондратьев.

Кроме того, обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале Новороссийска. Возникло возгорание, его тушат пожарные.

Также обломки дронов ВСУ упали в станице Тамань и в двух селах под Анапой. В результате повреждены дома, обошлось без пострадавших.

Ранее оперативный штаб Кубани сообщил, что в селе Юровка в районе Анапы из-за беспилотников в трех домах выбило окна и повредило двери, а в селе Цибанобалка обломки БПЛА упали на дерево.

