В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали четыре человека
Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новороссийске.
«Повреждены три многоквартирных жилых дома... По предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка», - указал Кондратьев.
Кроме того, обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале Новороссийска. Возникло возгорание, его тушат пожарные.
Также обломки дронов ВСУ упали в станице Тамань и в двух селах под Анапой. В результате повреждены дома, обошлось без пострадавших.
Ранее оперативный штаб Кубани сообщил, что в селе Юровка в районе Анапы из-за беспилотников в трех домах выбило окна и повредило двери, а в селе Цибанобалка обломки БПЛА упали на дерево.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru