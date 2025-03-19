СМИ: ВСУ атаковали нефтебазу в Кропоткине
19 марта 202503:13
Вооруженные силы Украины атаковали нефтяную базу в Кропоткине в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Mash.
Прозвучало как минимум три взрыва. На месте падения обломков беспилотника на территории предприятия вспыхнул пожар.
Ранее обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ упали на резервуар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе. Очевидцы заметили несколько беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru