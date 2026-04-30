Трамп назвал Ормузский пролив «проливом Трампа»
30 апреля 202608:21
Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив «проливом Трампа».
Глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social соответствующее изображение. Оно представляет собой карту Персидского и Оманского заливов, между которыми танкеры курсируют через «пролив Трампа».
Ранее Трамп пошутил, что хочет сделать Канаду 51-м штатом США, пишет 360.ru. При этом Гренландия станет 52-м штатом в составе страны, а Венесуэла может стать 53-м.
