Трамп назвал Ормузский пролив «проливом Трампа»

Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив «проливом Трампа».

Глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social соответствующее изображение. Оно представляет собой карту Персидского и Оманского заливов, между которыми танкеры курсируют через «пролив Трампа».

Ранее Трамп пошутил, что хочет сделать Канаду 51-м штатом США, пишет 360.ru. При этом Гренландия станет 52-м штатом в составе страны, а Венесуэла может стать 53-м.

ФОТО: AP / ТАСС
