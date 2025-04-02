ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газораспределительной станции (ГРС) «Сватово» в Луганской народной республике. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Луганскгаз».

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Отмечается, что удар беспилотника пришёлся на узел предотвращения гидратообразования. В результате было повреждено оборудование ГРС и возник пожар.

«Вследствие происшествия ограничено газоснабжение 11 129 абонентов в 13 населённых пунктах», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что по состоянию на 15:00 газ вернули жителям восьми населённых пунктов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате украинского удара из РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» энергообъект фактически уничтожен, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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