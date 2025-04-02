МО РФ: За сутки ВСУ дважды намеренно атаковали объекты российской энергетики

По данным ведомства, ночью 2 апреля украинский беспилотник атаковал подстанцию 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» в районе населённого пункта Клюква в Курской области. В результате без электричества остались более 1,2 тысячи потребителей.

Кроме того, спустя час после атаки БпЛА был обстрелян энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Это привело к обрыву провода в пролётах опор высоковольтной линии 6 кВ, без электроснабжения остались более 300 бытовых потребителей.

Ранее в Минобороны заявили, что за прошедшую ночь над территорией Россиибыло уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотника, сообщает «Свободная пресса».