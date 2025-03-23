ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожье

По его словам, после украинского удара без электричества остались 11 тысяч абонентов.

Тицкий отметил, что принимаются меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества. Информация о жертвах среди мирных жителей не поступала.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что Запорожская АЭС принадлежит России, так как это наследие СССР.

