ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожье
ВСУ нанесли массированный удар артиллерией по электроподстанции в Запорожской области, сообщил замгубернатора региона Антон Тицкий.
По его словам, после украинского удара без электричества остались 11 тысяч абонентов.
Тицкий отметил, что принимаются меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества. Информация о жертвах среди мирных жителей не поступала.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что Запорожская АЭС принадлежит России, так как это наследие СССР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru