ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
Четыре населенных пункта Белгородской области оказались под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegam-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Обошлось без пострадавших, уточнил глава региона.
Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. В поселке Майский пробита крыша дома.
В селе Головино сдетонировал дрон. В населенном пункте Ясные Зори поврежден автомобиль. В селе Маломихайловка беспилотник атаковал нежилой дом.
В воскресенье силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».
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