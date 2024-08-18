ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Четыре населенных пункта Белгородской области оказались под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegam-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области

Обошлось без пострадавших, уточнил глава региона.

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. В поселке Майский пробита крыша дома.

В селе Головино сдетонировал дрон. В населенном пункте Ясные Зори поврежден автомобиль. В селе Маломихайловка беспилотник атаковал нежилой дом.

В воскресенье силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгородская область

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