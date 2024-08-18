Украинские дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших в результате атак нет, уточнил губернатор.
По его словам, в селе Нечаевка дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. У здания повреждена кровля и выбиты окна.
В Шебекинском округе беспилотник атаковал легковой автомобиль. У транспортного средства поврежден салон.
В воскресенье на юго-востоке Ростовской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru